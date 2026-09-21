Tekirdağ’da araç kullanırken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.T.B. (53), aracıyla seyir halindeyken aniden fenalaştı. Rahatsızlandığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.T.B.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Özel İrmet Hastanesi'ne kaldırılan S.T.B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. S.T.B.'nin cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Mimar Sinan Camii'nden kaldırılarak Yeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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