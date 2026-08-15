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Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:15

Tekirdağ’da aranan 74 şahıs yakalandı: 19 kişi tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 19’u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’da aranan 74 şahıs yakalandı: 19 kişi tutuklandı
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Emniyet ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakalananlar arasında, haklarında kesinleşmiş yüksek süreli hapis cezaları bulunan şahıslar da yer aldı.

Çalışmalarda;

* Kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö.,
* Hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C.,
* Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.,
* Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.,
* Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. başta olmak üzere aranan şahıslar yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmaları kapsamında adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

#TEKİRDAĞ

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Tekirdağ’da aranan 74 şahıs yakalandı: 19 kişi tutuklandı
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