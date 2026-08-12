Tekirdağ’da arazide başlayan yangın araçlara sıçradı!

Olay, Sazlı Sokak ile Bülent Ecevit Bulvarı yol ayrımı civarındaki boş arsada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yol boyunda bulunan tır ve iki otomobile sıçradı.