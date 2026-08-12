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Giriş Tarihi: 12.08.2026 18:37

Tekirdağ’da arazide başlayan yangın araçlara sıçradı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler araçlara sıçrarken, iki araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA Yaşam
Tekirdağ’da arazide başlayan yangın araçlara sıçradı!
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Olay, Sazlı Sokak ile Bülent Ecevit Bulvarı yol ayrımı civarındaki boş arsada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yol boyunda bulunan tır ve iki otomobile sıçradı.

Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri durumu itfaiye birimine bildirdi. Bazı vatandaşların ise itfaiyeyi aramak yerine cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalıştığı öne sürüldü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalelerde bulunarak söndürdü.

Yangın sonucu park halindeki tır ve iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

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#TEKİRDAĞ #ÇORLU

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Tekirdağ’da arazide başlayan yangın araçlara sıçradı!
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