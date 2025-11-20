Tekirdağ’da aynı anda kaza yaptılar: 2 motosikletlinin durumu iyi!

Korkutan kaza, Reşadiye Ma hallesi Şina si Kurşun Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Santral yönünden Cumhuriyet Parkı istikametine rampa aşağı seyreden F.Ç. idaresindeki motosiklet, rögar kapağının ü zerinden geçerken kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarptı. O sırada kaza anına tanıklık eden bir motosikletli de kontrolünü kaybedip devrildi.