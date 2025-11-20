Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da aynı anda kaza yaptılar: 2 motosikletlinin durumu iyi!
Tekirdağ'da aynı anda kaza yaptılar: 2 motosikletlinin durumu iyi!

Tekirdağ Çorlu'da rampadan inerken kontrolden çıkıp park halindeki araca çarpan motosikletli yaralandı. O sırada kaza anına tanıklık eden bir motosikletli de kontrolünü kaybedip devrildi.

Tekirdağ’da aynı anda kaza yaptılar: 2 motosikletlinin durumu iyi!

Korkutan kaza, Reşadiye Ma hallesi Şina si Kurşun Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Santral yönünden Cumhuriyet Parkı istikametine rampa aşağı seyreden F.Ç. idaresindeki motosiklet, rögar kapağının ü zerinden geçerken kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarptı. O sırada kaza anına tanıklık eden bir motosikletli de kontrolünü kaybedip devrildi.

İKİ SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Park halindeki araca çarpan F.Ç. isimli motosikletli genç kız yaralanırken, kazayı anbean gördüğü esnada kaza y apan motosi kletli ise olayı yara almadan atlattı. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

