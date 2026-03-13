Tekirdağ’da baskın yapılan çiftlikte çok sayıda ruhsatsız silah, kaçak alkol ve tarihi eser ele geçirildi

Orman ve Hazine arazisine izinsiz yapıldığı tespit edilen çiftlik belediye ekipleri tarafından "kaçak yapı" olarak mühürlendi. Çiftlik sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şarköy ilçesi kırsal alanda bulunan Tepeköy Mahallesinde, yaklaşık 10 yıl önce cevizlik yapılmak amacıyla kiralanan arazide yapılan çiftlik evinde bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkemeden alınan arama kararı ile baskın gerçekleştirdi.

İSTANBUL NOTERİNE AİT MÜHÜR VE KAŞE

Yapılan baskında çiftlik evi ve arazi baştan başa arandı. Yapılan aramada; İstanbul 31. Noterliğine ait 2 adet mühür ve kaşe, 140 gram kubar esrar, 50 gram, kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma kağıdı, 1 adet hassas terazi, 70 litre el yapımı rakı, 355 litre el yapımı şarap, 1 adet üzüm sıkma makinesi, 1 adet basınçlı tank ve damıtma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 180 adet tabanca fişeği, 1 adet tarihi eser niteliğinde hançer ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen ele geçirildi.

Çiftlik sahibi Faik Ö. (56) yakalanarak gözaltına alındı. Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra, çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Tekirdağ 1 Nolu T Tipi KCİK'e sevk edildi.

KAÇAK YAPI MÜHÜRLENDİ

Çiftlik arazisinin 49 yıllığına devletten cevizlik yapılmak amacıyla kiralandığı, bir bölümü orman alan ile Milli Emlak'a ait arazi üzerinde imar izni olmadan kaçak yapılar yapıldığı tespit edildi. Şarköy Belediyesi yapıları kaçak yapıldığı gerekçesi ile mühürledi. Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Başaran, kırsal mevkide olan mahallelerinin taş ocağına da yakın olduğunu ifade ederek "Jandarmanın baskın yaptığı çiftlik köyden uzak bir mevkide bulunuyor. Çiftlik sahibi köy içinden çiftliğine pek gitmez, genelde taş ocağı yolunu kullanır, Kendisi İstanbul'dan gelir gider" diye SABAH muhabirine açıklamada bulundu.