Tekirdağ’da bıçaklı kavga: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi!

T.A. ve kardeşi H.A. ile kavga eden Mürteza Taşkın ile kardeşi Cem Taşkın, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. T.A. ile H.A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Mürteza Taşkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.