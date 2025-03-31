Tekirdağ’da bıçaklı kavgada 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, aralarında husumet olan 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Mürteza Taşkın (40) hayatını kaybederken, kardeşi Cem Taşkın ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre,saat 19.30 sıralarında, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet mahallesi Yeni Cami caddesinde meydana gelen olayda,aralarında husumet olan 2 aile mensupları arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.A. ve kardeşi H.A. ile kavga eden Mürteza Taşkın ile kardeşi Cem Taşkın, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheli T.A. ile H.A., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda, Mürteza Taşkın'ın aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Cem Taşkın, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Taşkın'ın cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan T.A. ve H.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki aile üyelerinin kavgası sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın, çevrede bulunan iş yeri kamerası tarafından kaydedildiği tespit edildi.