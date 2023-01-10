Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da can pazarı! İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 10.1.2023 23:57

Tekirdağ'da can pazarı! İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

AA
Tekirdağ’da can pazarı! İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ersan Sansu idaresindeki 34 EC 8466 plakalı kamyonet, Türkgücü Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Nuri Ortaca yönetimindeki 59 S 1877 plakalı, işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile işçi servisindeki 19 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan kamyonet sürücüsü Sansu, yapılan müdahaleye rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise çeşitli hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk'ün de olay yerinde incelemelerde bulunduğu kaza sonrası, kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için FLAŞ gelişme! 93 bin lira fark ödenecek
Son dakika: Bahçeli'den "Sinan Ateş" açıklaması: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan 2. el konutlar için kampanya açıklaması! Dikkat çeken kredi mesajı
SON DAKİKA: Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye konuştu! Ataç Baykal'ın mektubuna sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya 'Yönetim' göndermesi: 6 kaptan bir gemiyi batırır
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
SON DAKİKA: İsmail Saymaz 6'lı masayı topa tuttu: Bu 7 kocalı hürmüz hükümetidir
SON DAKİKA: Ege'de deprem! İzmir ve çevresinde şiddetli hissedildi...
Washington Post’un Erdoğan korkusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da can pazarı! İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA