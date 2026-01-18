Tekirdağ’da çevreyi kirleten kuruluşlara ceza yağdı

İl müdürlüğü Ergene Havzasında yer alan kentsel atıksu tesisleri, OSB atıksu tesisleri, sanayi işletmeleri ile atık su arıtma tesislerinde yaptığı 316 denetimde, 156 adet su numunesi aldı. 24 sanayi tesisine 33 milyon 695 bin TL, 2 OSB'ye ait atıksu tesisine 1 milyon 337 bin TL, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraki TESKİ'nin 2 kentsel atık atık su tesisine 1 milyon 337 bin TL, 28 tesise 36 milyon 369 bin TL idari para cezası kesti.

Atıklarını uygun şekilde bertaraf etmeyen, çevreye atan 33 tesise 18 milyon 687 bin TL idari ceza kesildi. Çorlu çayı ile Sinandede deresine kaçak deşarjlar tespit edilerek bypass hatları kapatıldı. Denetimler drone, kanal görüntüleme, robotik kamera sistemleri ile yapılmasından dolayı Çorlu çayında fark edilir bir iyileşme gerçekleşti.

SIFIR ATIK

Sıfır atık il eylem planında 419 kurum ve kuruluşa sıfır atık belgesi düzenlendi. 573 kişiye eğitim verildi. Tekirdağ il sınırları içinde Marmara Denizi kıyılarında demir atan ya da seyir halindeki gemilerden kaynaklanan 8 bin 813 ton atık kabul tesislerinde bertaraf edildi.

Marmara Denizi Koruma Eylemi planı kapsamında yapılan 70 denetimde 62 adet atıksu numunesi örneklerine göre 9 adet atıksu arıtma tesisine 14 milyon 711 bin 500 TL ceza uygulandı. İl genelinde bulunan: tekstil, kimya, metal ergitme, döküm, maden sektörü gibi 183 sanayi tesisinde yapılan denetim ve 130 tesiste emisyon ölçüldü. Emisyon sınır değerlerini aşan 56 tesise 32 milyon 431 bin TL para cezası uygulandı. 20 sanayi tesisinin 25 adet bacası online olarak sürekli takip edildi, filtrelerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Çevre izin belgesi olmayan 10 sanayi kuruluşuna 6 milyon 686 bin TL ceza uygulandı.