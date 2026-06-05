Tekirdağ’da dehşete düşüren anlar! Alkollü iki grup birbirine girdi: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar güçlükle ayrılırken, Samet Y. ve Muhammed A., vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İki yaralı, ekiplerin ilk müdahalesi ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.