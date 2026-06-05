Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da dehşete düşüren anlar! Alkollü iki grup birbirine girdi: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Giriş Tarihi: 5.06.2026 14:36

Tekirdağ’da dehşete düşüren anlar! Alkollü iki grup birbirine girdi: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Alkollü oldukları iddia edilen 2 grup arasında çıkan tartışma yumrukların havada uçuştuğu kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralanırken panik anları kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Tekirdağ’da dehşete düşüren anlar! Alkollü iki grup birbirine girdi: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
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Olay, saat 04.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar güçlükle ayrılırken, Samet Y. ve Muhammed A., vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İki yaralı, ekiplerin ilk müdahalesi ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAVGAYA KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORLU #TEKİRDAĞ #KAVGA

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Tekirdağ’da dehşete düşüren anlar! Alkollü iki grup birbirine girdi: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
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