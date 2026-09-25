Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da dev operasyon: Yasa dışı bahis ağına darbe!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:07 Son Güncelleme: 25.09.2026 11:16

Tekirdağ'da dev operasyon: Yasa dışı bahis ağına darbe!

Tekirdağ'da polis ekipleri yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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DHA Yaşam
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında yürütülen soruşturmada; Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy, Saray ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Geçen salı günü yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da dev operasyon: Yasa dışı bahis ağına darbe!
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