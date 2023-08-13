Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 13.8.2023 18:14

Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Tekirdağ’da dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

İlçede faaliyet gösteren bir şirkette yetkililer, yanlarında çalışan bazı görevlilerin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi oldu.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AFAD duyurdu! Bodrum açıklarında korkutan deprem
LGBT sapkınlığına öncülük eden Şahika Yüksel'den skandal sözler! Sapkın zihniyet gözünü çocuklara dikti
Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
İş insanını bakın nasıl dolandırdılar! Bir telefonla 8 milyonluk vurgun
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
Tanju Özcan'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!
Dünya üçten küçük
Eve dönüşte kazan kazan dönemi! Başkan Erdoğan talimat verdi: Sığınmacılara Halep modeli
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA