Tekirdağ’da ekipler trafik denetimi yaptı

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı giriş noktasında denetim yapan ekipler, sürücülerin belgelerini, araçların teknik yeterliliklerini ve trafik kurallarına uygunluğunu tek tek kontrol etti. Denetimlerde belirtilen hız sınırını aşma, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ilgili maddelere uymayan sürücülere toplam 70 bin TL idari para cezası kesildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceğini belirtti.