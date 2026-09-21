Tekirdağ’da eşler arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü. (80) ile eşi F.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü.'nün eşini bıçakladığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.Ü.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından F.Ü.'nün cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından M.Ü.'nün gözaltına alındığı öğrenilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.