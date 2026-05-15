Giriş Tarihi: 15.05.2026 17:07

Tekirdağ'da feci kaza kamerada! İki TIR arasında hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Tekirdağ Ergene'de iki tır arasında kalarak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü E.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Kazaya neden olan tır şoförünün "Frenler tutmadı" savunması dikkat çekerken, dehşet anları kameralara yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Çorlu–Çerkezköy yolu Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Çorlu yönüne seyreden C.T.Y. idaresindeki tır, önünde ilerleyen E.K. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen hafif ticari araç da önünde seyreden başka bir tıra çarptı. İki tırın arasında kalarak hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü E.K., olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralı E.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır şoförü: "Frenler tutmadı"

Tır şoförü C.T.Y., "Hızım 50 civarında, 50'nin altındaydı. Frene bastım ama frenler tutmadı, duramadım" diye konuştu. Kaza anı anbean kameraya yansırken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
