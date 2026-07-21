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Giriş Tarihi: 21.07.2026 22:52 Son Güncelleme: 21.07.2026 23:26

Tekirdağ'da feci kaza! Kargo aracı çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kargo aracının çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki bir çocuk ise ağır yaralandı. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’da feci kaza! Kargo aracı çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde K.U. idaresindeki Kolay Gelsin firmasına ait kargo aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle iki küçük çocuğa çarptı. Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından kendi imkanlarıyla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından iki çocuk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne ve Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan 5 yaşındaki Aliyar Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki M.K.Y.'nin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazaya karışan ve mahalle arasında hızlı seyrettiği iddia edilen kargo aracı ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan sürücü K.U., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Tekirdağ'da feci kaza! Kargo aracı çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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