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Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:22

Tekirdağ'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ayçiçeği tarlasına devrildi: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 20 metre savrulup ayçiçeği tarlasına devrildi. Feci kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA Yaşam
Tekirdağ’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ayçiçeği tarlasına devrildi: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çorlu-Sarılar kara yolu üzerindeki Karatepe Cezaevi mevkisinde meydana geldi. Recep G. (71) idaresindeki 34 JB 0430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton menfeze çarptı, ardından 20 metre savrulup ayçiçeği tarlasına devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Otomobilde yaralanan sürücü Recep G. ile VG. (42), H.B.G. (15), B.G. (13) ve N.G. (9) yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ayçiçeği tarlasına devrildi: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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