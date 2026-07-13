Tekirdağ’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ayçiçeği tarlasına devrildi: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

5 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Otomobilde yaralanan sürücü Recep G. ile VG. (42), H.B.G. (15), B.G. (13) ve N.G. (9) yaralandı.