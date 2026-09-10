Tekirdağ’da feci kaza! Minibüs elektrik direğine ok gibi saplandı: Yaralılar var!

3 KİŞİ YARALANDI

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsteki 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı. 3 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minibüs de vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.