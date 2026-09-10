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Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:14

Tekirdağ’da feci kaza! Minibüs elektrik direğine ok gibi saplandı: Yaralılar var!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarptığı yolcu minibüsünde yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. Kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Tekirdağ’da feci kaza! Minibüs elektrik direğine ok gibi saplandı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 12.00 sıralarında, Çerkezköy-Çorlu yolu İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Kızılpınar yönünden Çerkezköy'e doğru seyreden A.D. yönetimindeki 59 M 7267 plakalı yolcu minibüsü, ara yoldan çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla savrulup, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsteki 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı. 3 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minibüs de vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TEKİRDAĞ #ÇERKEZKÖY #KAZA

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Tekirdağ’da feci kaza! Minibüs elektrik direğine ok gibi saplandı: Yaralılar var!
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