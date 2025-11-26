Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da feci kaza: Motosiklet yayaya böyle çarptı!
Tekirdağ'da feci kaza: Motosiklet yayaya böyle çarptı!

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı yolda yürüyen alkollü vatandaş, seyir halindeki motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Feci kaza kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Korkutan kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar yönünden çarşı istikametine seyreden A.M.Y.'nin kullandığı motosiklet, yolda yürüdüğü sırada bir anda kaldırıma doğru yönelen İ.İ. isimli yaşlı adama çarptı.



KALDIRIMA SAVRULDU

Kaza sonrası takla atan yaya, yüzünün kaldırıma çarpması sonrası yaralandı. Yaralı yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

