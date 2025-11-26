Tekirdağ’da feci kaza: Motosiklet yayaya böyle çarptı!

Korkutan kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar yönünden çarşı istikametine seyreden A.M.Y.'nin kullandığı motosiklet, yolda yürüdüğü sırada bir anda kaldırıma doğru yönelen İ.İ. isimli yaşlı adama çarptı.
KALDIRIMA SAVRULDU
Kaza sonrası takla atan yaya, yüzünün kaldırıma çarpması sonrası yaralandı. Yaralı yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.