Tekirdağ’da feci olay! Lastik değiştirirken römorkun altında kalarak can verdi

Sabuni, patlayan lastiği tamir etmek için krikoyu koyup kaldırmak istediği sırada buğday yüklü römork üzerine devrildi. Çevredekiler Sabuni'yi aracın altından çıkarmaya çalıştı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sabuni'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sabuni'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.