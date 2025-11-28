Tekirdağ’da ’fuhuş’ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' suçuna yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, Çorlu ilçesinde sosyal medya platformlarına verilen ilanlar üzerinden 6 şüphelinin yabancı uyruklu kadınları para karşılığında fuhşa zorladığı belirlendi.
7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 5 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.