Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da 'fuhuş' operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 28.11.2025 12:48

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yabancı uyruklu 5 kadın kurtarıldı.

DHA Yaşam
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' suçuna yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, Çorlu ilçesinde sosyal medya platformlarına verilen ilanlar üzerinden 6 şüphelinin yabancı uyruklu kadınları para karşılığında fuhşa zorladığı belirlendi.

7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 5 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

