Tekirdağ’da hastane bahçesinde oksijen tüplerinin yanında yangın

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin arka bahçesinde, oksijen tüplerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Patolojiden çıkan ve mikrobiyolojiye ait atık parçaları yakan şahsın çıkardığı ateş, çevrede bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasına neden oldu. Yangının, palet toplayan, kimsesiz olduğu öğrenilen ve zaman zaman hastane çevresinde kalan yaşlı bir şahıs tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Yangını fark eden hastane personelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, oksijen tüplerine sıçramadan büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, hastane çevresinde kısa süreli panik oluştu. Güvenlik gerekçesiyle yangının çıktığı alan tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.