Tekirdağ’da hayrete düşüren olay! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: Yaralı sürücü öyle bir hareket yaptı ki…

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi ile Çeken Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çeken Caddesi'nden gelen kamyonetli sürücü ile Erbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli sürücü çarpıştı.
YARALI YERDE YATARKEN ÇAKMAK İSTEDİ
Yaşanan kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Durumu görenler yaşanan kazayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulansın gelmesi beklenirken, yaralı motosiklet sürücüsüne sigara yakması için çakmak verildi.
Yaralı sürücü ambulansı beklerken sigara yaktı: O anları kayda alan vatandaş hayretini gizleyemedi | Video