Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da hayrete düşüren olay! Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: Yaralı sürücü öyle bir hareket yaptı ki…
Giriş Tarihi: 20.05.2026 16:46 Son Güncelleme: 20.05.2026 16:52

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansı yerde beklerken yaptığı hareket şok etti. O anları kaydeden vatandaş hayretini gizleyemezken yaralı hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi ile Çeken Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çeken Caddesi'nden gelen kamyonetli sürücü ile Erbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli sürücü çarpıştı.

YARALI YERDE YATARKEN ÇAKMAK İSTEDİ

Yaşanan kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Durumu görenler yaşanan kazayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulansın gelmesi beklenirken, yaralı motosiklet sürücüsüne sigara yakması için çakmak verildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Olayı kaydeden vatandaş, "Bu nedir? Yerde yatarken sigara yaktı" ifadelerini kullandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
