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Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:24

Tekirdağ’da kamyonetten 19 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette 3’ü kadın 19 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü V.E. ile yanındaki R.E.S. tutuklandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’da kamyonetten 19 kaçak göçmen çıktı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye kaçak göçmen götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, göçmenleri taşıdığı belirlenen kamyoneti takibe aldı. Araç, Marmaraereğlisi ilçesinde durdurularak kontrol edildi.

Yapılan kontrolde 3'ü kadın olmak üzere toplam 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kamyonet sürücüsü V.E. ve araçta bulunan R.E.S. ise gözaltına alındı. Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#TEKİRDAĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI #MARMARAEREĞLİSİ

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Tekirdağ’da kamyonetten 19 kaçak göçmen çıktı
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