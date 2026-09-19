Tekirdağ’da kamyonetten 19 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye kaçak göçmen götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, göçmenleri taşıdığı belirlenen kamyoneti takibe aldı. Araç, Marmaraereğlisi ilçesinde durdurularak kontrol edildi.

Yapılan kontrolde 3'ü kadın olmak üzere toplam 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kamyonet sürücüsü V.E. ve araçta bulunan R.E.S. ise gözaltına alındı. Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.