Tekirdağ’da kanlı pusu: Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karacan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 ADV 790 plakalı aracı ile Karacan Sokak üzerinde seyir halinde olan V.Ç., sokak üzerinde tanıdıkları olduğunu iddia ettiği E.D. C.D. ve İ.Ö'ye rastladı. 3 şahsı aracına alan V.Ç. sokak üzerinde bir süre ilerledikten sonra aracı motosiklet ile takibe alan kar maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, araca Karacan sokak üzerinde kurşun yağdırdı.