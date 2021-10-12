Tekirdağ’da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı!

Olay, İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki Özgün Apartmanın 6. katındaki Adsız ailesinin yaşadığı dairede meydana geldi.İddiaya göre, Fehmi Adsız, 2 torunu ve gelini ile evde yalnız olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdi.

Çıkan tartışmanın ardından kayınpeder Fehmi Adsız, Kırgızistan uyruklu gelinini evin ortasında ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.

PARÇALARA AYIRDI



Cani kayınpeder, ardından gelinini başını, kollarını ve bacaklarını parçalara ayırdı. Ardından da talihsiz kadının uzuvlarını çöp poşetlerine doldurarak apartmanın bahçesinde park halinde olan otomobilin bagajına taşıdı.