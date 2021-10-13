Video Yaşam Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video
Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video

Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video

13.10.2021 | 01:38

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Çerkezköy'de 65 yaşındaki Fehmi Adsız, 2 torununun annesi 31 yaşındaki gelini Ayat Adsız'ı bıçakla öldürerek parçalara böldü. Genç kadının uzuvlarını çöp poşetlerine doldurup otomobilinin bagajına koyan cani kayınpeder, eşinin komşularından yardım istemesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

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