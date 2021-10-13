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OTOMATİK OYNAT
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Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp parçalara ayırdı! | Video 13.10.2021 | 01:38
00:44
Akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi darp edildi | Video 13.10.2021 | 01:03
14:15
Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 13.10.2021 | 00:17
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Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 12.10.2021 | 22:56
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La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
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SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
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İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00
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Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı! 12.10.2021 | 16:47
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Ağaç dalları şiddetli rüzgâra dayanamadı 12.10.2021 | 16:36
01:21
Kocaeli'de samanlıktan 33 kilo esrar çıktı 12.10.2021 | 16:33
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Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada 12.10.2021 | 16:32
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu 7 gözaltı 12.10.2021 | 16:00
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İstanbul Eyüpsultan'da taksi ata çarptı! 2 yaralı 12.10.2021 | 09:25
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı 12.10.2021 | 15:53
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Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi 12.10.2021 | 15:38
Çerkezköy'de 65 yaşındaki Fehmi Adsız, 2 torununun annesi 31 yaşındaki gelini Ayat Adsız'ı bıçakla öldürerek parçalara böldü. Genç kadının uzuvlarını çöp poşetlerine doldurup otomobilinin bagajına koyan cani kayınpeder, eşinin komşularından yardım istemesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.