Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da korku dolu anlar! Sollama yapmak isterken motosikletle çarpıştı: Yolda sürüklenen 2 genç yaralandı!
Giriş Tarihi: 6.06.2026 16:03

Tekirdağ’da korku dolu anlar! Sollama yapmak isterken motosikletle çarpıştı: Yolda sürüklenen 2 genç yaralandı!

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sollama yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosikletten fırlayan 2 genç metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsü ve yolcunun yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Tekirdağ’da korku dolu anlar! Sollama yapmak isterken motosikletle çarpıştı: Yolda sürüklenen 2 genç yaralandı!
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Kaza, gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş yukarı çıkan H.B. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, sollama yapmak istediği sırada aynı yönde önünde seyreden B.S.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

METRELERCE SAVRULDULAR

Otomobilin çarpması sonucu motosikletten fırlayan sürücü B.S. ve arkasında bulunan yolcu C.G. yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaralanan iki genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TEKİRDAĞ #ÇORLU #KAZA

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Tekirdağ’da korku dolu anlar! Sollama yapmak isterken motosikletle çarpıştı: Yolda sürüklenen 2 genç yaralandı!
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