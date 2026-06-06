Tekirdağ’da korku dolu anlar! Sollama yapmak isterken motosikletle çarpıştı: Yolda sürüklenen 2 genç yaralandı!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaralanan iki genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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