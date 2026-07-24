Tekirdağ’da korkunç kaza! Lastik değiştirmek isterken canından oldu: Tonlarca ağırlıktaki römork üzerine devrildi!





"ÇABUK KAÇ DİYE BAĞIRDIM AMA NE YAPTIYSAK KURTARAMADIK"

Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı, "Traktör sahibi bizi arayıp lastiğinin patladığını söyledi ve biz de geldik. Usta ile hemen krikoyu yanaştırdık. Ben arabaya malzeme almaya diye geldim. O sırada römork oynamaya başladı. Usta çabuk kaç oradan diye bağırdım ama zaten anında römork devrildi ve usta altında kaldı ama ne yaptıysak kurtaramadık" dedi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Emced Sabuni'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör