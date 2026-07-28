Tekirdağ’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: 5 kişi canlarını saniyelerle kurtardı!

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden Tekirdağ istikametine seyreden, sürücülüğünü E.D.'nin yaptığı 34 DDS 120 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çektikten sonra araçta bulunan 4 kişi ile birlikte otomobilden hızla inerek canlarını kurtardı.