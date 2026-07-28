Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: 5 kişi canlarını saniyelerle kurtardı!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:24

Tekirdağ’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: 5 kişi canlarını saniyelerle kurtardı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Araçta bulunan 5 kişi canlarını son anda dışarı çıkarak kurtarırken yangın nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Tekirdağ’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: 5 kişi canlarını saniyelerle kurtardı!
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Olay, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden Tekirdağ istikametine seyreden, sürücülüğünü E.D.'nin yaptığı 34 DDS 120 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çektikten sonra araçta bulunan 4 kişi ile birlikte otomobilden hızla inerek canlarını kurtardı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen yoğun duman Tekirdağ-İstanbul kara yolunu kapladı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle İstanbul'dan Tekirdağ yönüne uzun araç kuyrukları oluştu.

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OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SÜLEYMANPAŞA #TEKİRDAĞ #ARAÇ YANGINI

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Tekirdağ’da korkutan yangın! Araç alev topuna döndü: 5 kişi canlarını saniyelerle kurtardı!
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