Tekirdağ’da korkutan yangın! Otluk alandaki alevler garaja sıçradı: Kardeşini kucağına alan genç kız saniyelerle kurtuldu!

Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi Tanpınar Sokak'ta otluk alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, sokak üzerinde 3 katlı binanın garajını da sardı. Bina sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.