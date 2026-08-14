Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da korkutan yangın! Otluk alandaki alevler garaja sıçradı: Kardeşini kucağına alan genç kız saniyelerle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:12

Tekirdağ’da korkutan yangın! Otluk alandaki alevler garaja sıçradı: Kardeşini kucağına alan genç kız saniyelerle kurtuldu!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Alevler bir binanın garajına sıçrarken evler tahliye edildi. Bir genç kız faciadan kardeşini kucağına alıp dışarı çıkarak uzaklaştı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Tekirdağ’da korkutan yangın! Otluk alandaki alevler garaja sıçradı: Kardeşini kucağına alan genç kız saniyelerle kurtuldu!
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Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi Tanpınar Sokak'ta otluk alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, sokak üzerinde 3 katlı binanın garajını da sardı. Bina sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Bazı vatandaşlar küreklerle alevlerin üzerine toprak atarken, bazıları ise hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada panik yaşayan bina sakinleri, gözyaşları içinde dumanların kapladığı evlerini terk etti. Genç bir kız, kardeşini kucağına alıp evden çıkarak uzaklaştı.

EKİPLER ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangında garaj kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephe kaplaması zarar gördü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TEKİRDAĞ #ÇORLU

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Tekirdağ’da korkutan yangın! Otluk alandaki alevler garaja sıçradı: Kardeşini kucağına alan genç kız saniyelerle kurtuldu!
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