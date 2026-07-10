Tekirdağ’da kuyumcu vurgunu! Her ay 10 altın vaadiyle böyle dolandırdı: ‘Bir ev parası teslim ettim’





"EV ALACAK KADAR BİRİKİMİMİ TESLİM ETTİM"



Yaşadığı mağduriyetin büyük olduğunu ifade eden Kahya, "Yüksek miktarda bir kaybım var. Yani ev alacak kadar altınımı bozdurmak üzere getirdim. Dediğim gibi yüksek miktarda kaybım var. Bu süreç bizi hem maddi olarak hem aynı zamanda manevi olarak da çok yıprattı. Çünkü her telefon çaldığında 'Ali Doğrul mu arıyor, paralarımı alabilecek miyim, ne zaman alacağım?' diye bekledik. '3 gün, 5 gün' derken dediğim gibi hem maddi olarak hem manevi olarak bizim için çok yıpratıcı bir süreç geçti. Daha önce de geldim, kuyumcu dükkânı kapalıydı. Zaten şu an kendisine de ulaşamıyoruz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör