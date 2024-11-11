Tekirdağ’da, lise öğrencisi annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü

Muratlı ilçesinde Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde bir apartmanda dün gece yarısı dehşet yaşandı. İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan lise öğrencisi A.Ç., herkesin uyuduğu 03.00 saatleri sıralarında, ekmek bıçağı ile annesi Nilay Ç. Ve babası A.Ç.'yi bıçakladı. Daha sonra evden çıkan A.Ç., alt katta oturan amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç., ile Celil Ç.'yi de bıçakla yaralayarak kaçtı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri anne Nilay Ç'nin öldüğünü tespit etti. Yaralı baba A.Ç., amca G.Ç., eşi Fatma Ç., ile dede Celil Ç., ilk müdahalenin ardından Muratlı Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası kaçan A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen anne Nilay Ç.'nin Muratlı ilçesinde Hasan Orhan Ortaokulu Müdürü olduğu öğrenildi. Nilay Ç'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, otopsiye gönderildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan A.Ç.'nin sorgusu sürüyor.