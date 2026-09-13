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Giriş Tarihi: 13.09.2026 21:40

Tekirdağ’da mesajlaşma kavgası kanlı bitti: Parkta silahlar konuştu!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mesajlaşma nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma silahlı olaya dönüştü. Çamlıbel Parkı’nda meydana gelen olayda 18 yaşındaki B.D. ayağından yaralanırken, polis ekiplerinin çalışması sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ise ele geçirildi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’da mesajlaşma kavgası kanlı bitti: Parkta silahlar konuştu!
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Edinilen bilgilere göre olay, Çerkezköy'de bulunan Çamlıbel Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki I.D., 18 yaşındaki B.D. tarafından kendisine gönderilen mesajları ağabeyi Ö.D.'ye anlattı. Bunun üzerine Ö.D.'nin, arkadaşları C.Ü. (19), A.N. (18) ve B.A. (28) ile birlikte Çamlıbel Parkı'na gittiği öğrenildi. Parkta taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.

18 YAŞINDAKİ GENÇ AYAĞINDAN VURULDU

Yaşanan olay sırasında silahın ateşlenmesi sonucu B.D., sol ayak bileğinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı B.D., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin saha çalışmaları sonucunda Ö.D., C.Ü., A.N. ve B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek Kızılpınar Mahallesi'nde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇERKEZKÖY #TEKİRDAĞ

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Tekirdağ’da mesajlaşma kavgası kanlı bitti: Parkta silahlar konuştu!
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