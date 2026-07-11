Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da mevlit yemeği sonrası rahatsızlanan 50 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 11.07.2026 02:35

Tekirdağ'da mevlit yemeği sonrası rahatsızlanan 50 kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen bir mevlit programında dağıtılan pilavı tükettikten sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan 50 kişi hastanelik oldu. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Tekirdağ’da mevlit yemeği sonrası rahatsızlanan 50 kişi hastaneye kaldırıldı
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Tekirdağ'daki olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlit programı kapsamında vatandaşlara pilav ikram edildi. İkramın ardından bazı katılımcılar mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından sağlık ekipleri ve ilgili kurum inceleme başlatırken, gıda zehirlenmesinin nedeninin belirlenebilmesi amacıyla ikram edilen pilavdan numune alınarak laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TEKİRDAĞ #SÜLEYMANPAŞA

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Tekirdağ'da mevlit yemeği sonrası rahatsızlanan 50 kişi hastaneye kaldırıldı
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