Tekirdağ’da nefes kesen kovalamaca! Silah sesi ekipleri harekete geçirdi: Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarptı!





SİLAH SESLERİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ



Emniyet güçlerinin ısrarlı takibine ve uyarılarına rağmen durmayarak kaçmaya devam eden şüpheli için ekipler harekete geçti. Muratlı Sanayi Sitesi mevkiinde çemberi daraltan polis ekipleri, şahsı durdurabilmek adına havaya ve araca uyarı ateşi açtı.