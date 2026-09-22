Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da nefes kesen kovalamaca! Silah sesi ekipleri harekete geçirdi: Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarptı!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:00

Tekirdağ'da nefes kesen kovalamaca! Silah sesi ekipleri harekete geçirdi: Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarptı!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen olayda silah sesleri ekipleri harekete geçirdi. Hareketli saatler yaşanırken kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarparak yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Tekirdağ’da nefes kesen kovalamaca! Silah sesi ekipleri harekete geçirdi: Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarptı!
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Edinilen bilgilere göre, polisin 'dur' ihtarına uymayarak traktörüyle kaçmaya başlayan E.Ç. adlı şüpheli şahıs, ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca peşinden koşturdu.



SİLAH SESLERİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Emniyet güçlerinin ısrarlı takibine ve uyarılarına rağmen durmayarak kaçmaya devam eden şüpheli için ekipler harekete geçti. Muratlı Sanayi Sitesi mevkiinde çemberi daraltan polis ekipleri, şahsı durdurabilmek adına havaya ve araca uyarı ateşi açtı.



POLİS ARACINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Silah seslerinin yükseldiği kovalamaca, şüpheli şahsın kullandığı traktörle Asayiş ekibinin aracına çarpması sonucu son buldu. Çarpışmanın etkisiyle durmak zorunda kalan şahıs, emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TEKİRDAĞ #MURATLI

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