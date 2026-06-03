Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da polise el sallayıp kaçan sürücüye 400 bin TL’lik rekor ceza
Giriş Tarihi: 3.06.2026 23:58

Tekirdağ’da polise el sallayıp kaçan sürücüye 400 bin TL’lik rekor ceza

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde trafik ekiplerinin denetimi sırasında motosikletinin önünü kaldırarak ilerleyen sürücü, polis ekiplerine el salladıktan sonra “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca kısa sürede kazayla sonuçlanırken, sürücünün yaptığı ihlallerin faturası ağır oldu.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tekirdağ’da polise el sallayıp kaçan sürücüye 400 bin TL’lik rekor ceza
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Edinilen bilgilere göre, trafik ekiplerinin dikkatini çeken motosiklet sürücüsü, denetim noktasında motosikletinin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yaptı. Ekiplerin dur ihtarına rağmen kaçan sürücü, bir süre sonra motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve koruyucu kask takmadığı belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan çok sayıda ihlal nedeniyle sürücüye yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, kuralları hiçe sayan sürücünün kullandığı motosiklet de 5 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yetkililer, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle motosiklet sürücülerinin hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kurallara riayet etmeleri gerektiğini vurguladı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#TEKİRDAĞ

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Tekirdağ’da polise el sallayıp kaçan sürücüye 400 bin TL’lik rekor ceza
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