Tekirdağ’da şantaj buluşması kanlı bitmişti: Cinayetin detayları ortaya çıktı! ’Kredi çekip...’

Çerkezköy'de iddiaya göre; Nevzat Algan, yakın arkadaşı Vahap Öden'in bir kadınla uygunsuz görüntülerini kaydedip, şantaj yaptı. Konu ile ilgili sözleşen Algan ile Öden, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde buluştu. Buluşmada Nevzat Algan ve Vahap Öden arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Öden, Algan'ı bıçakladı. Nevzat Algan, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 7 bıçak darbesi bulunan Algan, kurtarılamadı.
Nevzat Algan
GÖZALTINA ALINDI
Jandarmanın gözaltına aldığı Vahap Öden, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öden'in ifadesinde; Nevzat Algan ile kendisine ait olduğunu iddia ettiği uygunsuz görüntüleri almak için buluştuğunu ancak görüntüleri vermeyince aralarında tartışma çıktığını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.
'GÖRÜNTÜLER İÇİN KREDİ ÇEKİP, 200 BİN LİRA ÖDEDİ' İDDİASI
Cinayete kurban giden Algan'ın bir süre önce, bir otelde kadınla olan uygunsuz görüntülerini kaydettiği ve bu görüntüler üzerinden Vahap Öden'e şantaj yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre; Öden, görüntülerin ailesine gösterilmemesi karşılığında kredi çekerek Algan'a yaklaşık 200 bin TL ödeme yaptı. İlk görüşmede Algan, bazı fotoğrafları Öden'e verdi. Bir süre sonra Algan'ın elinde videoların bulunduğu söyleyerek, Öden'den yeniden para talep edildiği ileri sürüldü. İkilinin dünkü buluşmalarında, bu yüzden tartışma çıktığı ve olayın meydana geldiği belirtildi.