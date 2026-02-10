Tekirdağ’da şantaj buluşması kanlı bitmişti: Cinayetin detayları ortaya çıktı! ’Kredi çekip...’

'GÖRÜNTÜLER İÇİN KREDİ ÇEKİP, 200 BİN LİRA ÖDEDİ' İDDİASI

Cinayete kurban giden Algan'ın bir süre önce, bir otelde kadınla olan uygunsuz görüntülerini kaydettiği ve bu görüntüler üzerinden Vahap Öden'e şantaj yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre; Öden, görüntülerin ailesine gösterilmemesi karşılığında kredi çekerek Algan'a yaklaşık 200 bin TL ödeme yaptı. İlk görüşmede Algan, bazı fotoğrafları Öden'e verdi. Bir süre sonra Algan'ın elinde videoların bulunduğu söyleyerek, Öden'den yeniden para talep edildiği ileri sürüldü. İkilinin dünkü buluşmalarında, bu yüzden tartışma çıktığı ve olayın meydana geldiği belirtildi.