Tekirdağ’da silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 9.02.2026 22:30

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde 16 yaşındaki bir çocuk, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin de 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralı halde bulunan Erkan Karadeniz, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçtığı belirlenen ve kimliği tespit edilen 16 yaşındaki Y.A.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

