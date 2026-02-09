Tekirdağ’da silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralı halde bulunan Erkan Karadeniz, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçtığı belirlenen ve kimliği tespit edilen 16 yaşındaki Y.A.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.