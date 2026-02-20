Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da sır perdesi aralandı: 16 yıllık cinayet aydınlatıldı! 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 20.02.2026 10:47

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Niyazi Aslan'ın 16 yıl önce başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Aslan'ın cinayeti ile ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayete ilişkin yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu belirledi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü anlaşıldı. Jandarma, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlediği operasyonda Y.A., Y.K. ve H.İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

