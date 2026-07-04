Tekirdağ’da sokak ortasında bıçaklı saldırı: 1 ölü

Mahallede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.K. isimli şahıs bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.K.'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede inceleme başlattı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki çalışmalarının ardından B.K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.