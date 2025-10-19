Tekirdağ’da sokak ortasında dehşet: Eski eşini 6 yerinden bıçakladı!

Feci olay, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi Gökçeşme Sokak'ta meydana geldi. E.S ile eski eşi M.Ç., sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada E.S., üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'yi bıçakladı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Yaralı halde kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada E.S. de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Ç., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.