Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da tarla yangını: 100 dekar buğday ekili alan kül oldu!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 18:42

Tekirdağ'da tarla yangını: 100 dekar buğday ekili alan kül oldu!

Tekirdağ'da çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Yangının söndürüldüğünü aktaran Aksoy, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin ziyan olmaması için bu dönemlerde çok duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.

AA
Tekirdağ’da tarla yangını: 100 dekar buğday ekili alan kül oldu!
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Karaevli Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Aksoy, gazetecilere, zarar gören çiftçiler için üzgün olduğunu söyledi. Yangının söndürüldüğünü aktaran Aksoy, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin ziyan olmaması için bu dönemlerde çok duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#TEKİRDAĞ #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Tekirdağ'da tarla yangını: 100 dekar buğday ekili alan kül oldu!
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