Tekirdağ’da tartışma kanlı bitti! Bıçaklar kurşunlar havada uçuştu: Ölü ve yaralı var!





KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Hastanede tedavi altına alınan Cemal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından iki taraftan olduğu belirtilen 3 kişi bölgeden ayrılırken, polis ekipleri fabrikada ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.