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Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:33 Son Güncelleme: 18.06.2026 15:41

Tekirdağ’da tartışma kanlı bitti! Bıçaklar kurşunlar havada uçuştu: Ölü ve yaralı var!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen tartışma büyüyerek bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Bir fabrikada yaşanan olayda Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralanırken, fabrikada bulunan Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cemal E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Tekirdağ’da tartışma kanlı bitti! Bıçaklar kurşunlar havada uçuştu: Ölü ve yaralı var!
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Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre fabrikada malları bulunan Cemal E., Hacı E. ile birlikte fabrikaya geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.



1 KİŞİ DEFALARCA BIÇAKLANIRKEN DİĞERİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Çıkan kavgada Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralanırken, fabrikada bulunan Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video




KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Cemal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından iki taraftan olduğu belirtilen 3 kişi bölgeden ayrılırken, polis ekipleri fabrikada ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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BİR ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerden birinin İstanbul'da yakalandığı, diğer şüphelilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü İsa Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TEKİRDAĞ #KAPAKLI

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Tekirdağ’da tartışma kanlı bitti! Bıçaklar kurşunlar havada uçuştu: Ölü ve yaralı var!
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