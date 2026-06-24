Tekirdağ’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 17 yaşındaki genç kız kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, saat 03.00 sıralarında, Hıdırağa Mahallesi Çiçek 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.S. isimli kız çocuğu ile kimliği henüz belirlenemeyen kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.
KAVGAYA DAHİL OLAN ADAM KURŞUN YAĞDIRDI
Bu sırada kavgaya dahil olan Ç.B. (18) adlı erkek, yanındaki tabancayla 3 el ateş etti. A.S., ayak bileğine isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheli Ç.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZ YARALANDI
Yaralı A.S., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.