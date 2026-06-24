Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 17 yaşındaki genç kız kurşun yağmuruna tutuldu
Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:32

Tekirdağ’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 17 yaşındaki genç kız kurşun yağmuruna tutuldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Kaınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya dahil olan18 yaşındaki adam, 17 yaşındaki genç kıza adeta kurşun yağdırdı. Korkunç olayda A.S. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Tekirdağ’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 17 yaşındaki genç kız kurşun yağmuruna tutuldu
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Olay, saat 03.00 sıralarında, Hıdırağa Mahallesi Çiçek 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.S. isimli kız çocuğu ile kimliği henüz belirlenemeyen kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.

KAVGAYA DAHİL OLAN ADAM KURŞUN YAĞDIRDI

Bu sırada kavgaya dahil olan Ç.B. (18) adlı erkek, yanındaki tabancayla 3 el ateş etti. A.S., ayak bileğine isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheli Ç.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ YARALANDI

Yaralı A.S., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORLU #TEKİRDAĞ

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Tekirdağ’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 17 yaşındaki genç kız kurşun yağmuruna tutuldu
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