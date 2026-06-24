Tekirdağ’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 17 yaşındaki genç kız kurşun yağmuruna tutuldu

KAVGAYA DAHİL OLAN ADAM KURŞUN YAĞDIRDI

Bu sırada kavgaya dahil olan Ç.B. (18) adlı erkek, yanındaki tabancayla 3 el ateş etti. A.S., ayak bileğine isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheli Ç.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.