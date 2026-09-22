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Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:38

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 220 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Tekirdağ'da uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 13 kilo 877 gram çeşitli uyuşturucu madde, 47 bin 545 sentetik ecza hap ve 10 bin 370 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal ele geçirildi.

İHA Yaşam
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 220 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi ve gençlerin uyuşturucudan korunmasına yönelik çalışmalar il genelinde sürdürüldü. Son 2 haftalık dönemde 11 ilçede meydana gelen 184 ayrı olay kapsamında 50'si uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

25 TUTUKLAMA

Çalışmalar kapsamında 13 kilo 877 gram çeşitli uyuşturucu madde, 47 bin 545 sentetik ecza hap, 10 bin 370 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 50 bin 20 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 220 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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