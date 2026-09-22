Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 220 şüpheli hakkında işlem yapıldı

25 TUTUKLAMA

Çalışmalar kapsamında 13 kilo 877 gram çeşitli uyuşturucu madde, 47 bin 545 sentetik ecza hap, 10 bin 370 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 50 bin 20 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör