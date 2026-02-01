Tekirdağ’dan 16 yolcu alan otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu otogarlarında perona giren otobüs, bu noktalardan toplam 16 yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti. İzzet Karaağaç idaresindeki otobüs, sabah saat 10.30 sıralarında Kömücüler Mahallesi Antalya Kuzey Çevreyolu girişinde, yoğun sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Çok katlı kavşak girişinde meydana gelen kazada, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu otobüs adeta hurdaya döndü.

90 METRE SÜRÜKLENDİ 15 METREDEN ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği dev araç, önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Yan yatmış vaziyette yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak 15 metrelik şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Feci kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri ailelerine ve kamuoyuna duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: İzzet Karaağaç (53) – Otobüs sürücüsü Onur Yılmaz (21), Pervin Önel (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (15), Seymen Çınar Sarı (12), Resmiye Göktepe (62), Erdil Demirsoy (35), yaralıların çevredeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.