Tekne faciasında kaybolan kişinin cenazesi bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı Göleti’nde teknenin alabora olması sonucu suda kaybolan kişinin cenazesi bulundu.

Kahta ilçesinde balık tutmak için Atatürk Barajı Göleti'ne açılan 5 arkadaşın bulunduğu tekne, alabora oldu. Olay sırasında teknede bulunan 4 kişi kendi imkânları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya ulaşırken, 30 yaşındaki Fatih Çakır suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, polis dalgıçları, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, olaydan bir gün sonra Fatih Çakır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, Kahta İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Fatih Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

