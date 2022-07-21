Tekne faciasında yeni gelişme! Batan teknedeki 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Teknenin batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ile kurtulan Doğukan Onay'ın, olaydan birkaç saat önce fiber tekneyle Zeytinli Çayı'ndan denize açılmaları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yeniçeri'nin arkadaşı İsmail Ünsal, gazetecilere, endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Sevdiğim, saydığım çok güzel arkadaşlar. Sahile açılmışlar, geri dönüşleri olmadı. Bir arkadaşımız kurtuldu, ikisinden haber alamıyoruz. Üzüntülüyüz. Beklemekteyiz. Ailesine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.