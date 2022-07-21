Tekne faciasında yeni gelişme! Batan teknedeki 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama çalışması devam ediyor.
Sahil güvenlik, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Altınkum sahilinden denize açıldıktan sonra 19 Temmuz gecesi kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri'yi (43) arama çalışmalarını sürdürüyor.
Sahil güvenlik ekipleri, insansız su altı arama kurtarma robotuyla açık denizde çalışma yapıyor. Karadaki personel de dürbünlerle denizi gözleyerek kaybolan kişilere ait iz arıyor.
Kaybolan 2 kişinin akrabaları ise Altınkum sahilinde denize bakarak yakınlarından gelecek bir haber için endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.
Öte yandan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın aslen İzmitli olduğu, Edremit'teki yüksekokulda öğrenim gördüğü ve yaz aylarında turizm işletmelerinde çalıştığı öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Teknenin batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ile kurtulan Doğukan Onay'ın, olaydan birkaç saat önce fiber tekneyle Zeytinli Çayı'ndan denize açılmaları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yeniçeri'nin arkadaşı İsmail Ünsal, gazetecilere, endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Sevdiğim, saydığım çok güzel arkadaşlar. Sahile açılmışlar, geri dönüşleri olmadı. Bir arkadaşımız kurtuldu, ikisinden haber alamıyoruz. Üzüntülüyüz. Beklemekteyiz. Ailesine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.