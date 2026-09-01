Tekne kazasında kız kardeşini kaybetmişti: Yaralı kurtulan Seyhan Kahveci'den şok sözler! “Bizi ölüme terk ettiler...”

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere denize açılan deniz otobüsünün alabora olmasıyla yaşanan facianın acısı dinmiyor. Kazadan yaralı kurtulan Mersinli Seyhan Kahveci, dakikalar içerisinde ölüm kalım mücadelesine dönüşen yolculukta yaşadıklarını anlattı. Kız kardeşi Reyhan Verim'i faciada kaybeden Kahveci, olay anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
"MERAK ETME, BİR ŞEY OLMAZ"
Yolculuk sırasında gemideki görevlilerden biriyle konuştuğunu belirten Kahveci, hava koşulları konusundaki endişelerinin dikkate alınmadığını savundu. Kahveci, "Çok fırtına olduğunu söyledim. Bana, 'Merak etme, bir şey olmaz' denildi. Alttan su sesi geldiğini söyledim. Bunun geminin yapısından kaynaklanan normal bir ses olduğunu söylediler. Ancak içeride çocuklar dahil birçok kişi korkmaya başlamıştı" dedi.
CAN YELEĞİNİ SUDA ALIP TAKTI
Gemideki eşyaların devrilmeye başlamasıyla yolcuların paniğe kapıldığını ifade eden Kahveci, bazı yolcuların geminin geri döndürülmesi için bağırdığını belirterek; "Bardaklar, sebiller düşmeye başladı. İnsanlar korkuyordu. Birileri 'Durdurun, geri dönün' diye bağırdı. O sırada görevli geldi ve ikinci kaptanın yukarı çağrıldı. Daha sonra kapılar kapandı. Ardından dalgaların ve basıncın etkisiyle camlar patladı. Bir anda kendimizi suyun içinde bulduk. Can yeleklerini suyun içerisinden alıp kendimiz taktık. Nasıl takılacağını bile bilmiyordum. Bize önceden doğru düzgün gösterilmedi" diye konuştu.
"BİZİ ÖLÜME TERK ETTİLER"
Yüzme bilmediğini belirten Seyhan Kahveci, facianın ardından mürettebatı göremediğini belirterek; "Yüzme bilmiyorum. Herkes birbirine tutunmaya çalışıyordu. Mürettebattan kimseyi göremedik. Herkes kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalıştı. Bizi ölüme terk edilmiş gibi hissettik. İnsanlar ne yapacağını bilmiyordu" dedi.
KARDEŞİMİN SON ÇIĞLIĞI: "SEYHAN, KURTAR BENİ" OLDU
Suyun içinde kardeşini gördüğünü söyleyen Seyhan Kahveci, "Kız kardeşim bana doğru gelmiş. Su onu da dışarı attı. Bana 'Seyhan, kurtar beni' diye bağırdı. O an ne yapacağımı bilemedim. Onu kurtarmak istedim ama elimden hiçbir şey gelmedi. Aradan birkaç dakika geçti. Kardeşimin simidi çıktı. 'Bacım gidiyor' dedim. Ne yapayım? Kurtaramadım, engel olamadım. Ben de tutunduğum yerden kayıyordum. Sonra gemiye bağlı botların iplerinden birine tutundum. Yarı çıplaktım. Üzerimizde ne varsa sular aldı."
SORUMLULAR HESAP VERSİN
Yaşanan facianını ardından devlet kurumlarının hızla hareket ettiğini belirten Seyhan Kahveci, yaşanan faciada sorumluluğu bulunanların ise yargı önünde cezalandırılmalarını istedi. Kahveci, "Sorumlunun kim olduğunu yetkililer ortaya çıkarsın. Benim gördüğüm kadarıyla büyük bir sorumsuzluk vardı. Kaptan ve firma bunun hesabını vermeli. Biz orada canımızla mücadele ettik" diye konuştu.