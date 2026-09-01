Tekne kazasında kız kardeşini kaybetmişti: Yaralı kurtulan Seyhan Kahveci'den şok sözler! “Bizi ölüme terk ettiler...”

"BİZİ ÖLÜME TERK ETTİLER"

Yüzme bilmediğini belirten Seyhan Kahveci, facianın ardından mürettebatı göremediğini belirterek; "Yüzme bilmiyorum. Herkes birbirine tutunmaya çalışıyordu. Mürettebattan kimseyi göremedik. Herkes kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalıştı. Bizi ölüme terk edilmiş gibi hissettik. İnsanlar ne yapacağını bilmiyordu" dedi.

KARDEŞİMİN SON ÇIĞLIĞI: "SEYHAN, KURTAR BENİ" OLDU

Suyun içinde kardeşini gördüğünü söyleyen Seyhan Kahveci, "Kız kardeşim bana doğru gelmiş. Su onu da dışarı attı. Bana 'Seyhan, kurtar beni' diye bağırdı. O an ne yapacağımı bilemedim. Onu kurtarmak istedim ama elimden hiçbir şey gelmedi. Aradan birkaç dakika geçti. Kardeşimin simidi çıktı. 'Bacım gidiyor' dedim. Ne yapayım? Kurtaramadım, engel olamadım. Ben de tutunduğum yerden kayıyordum. Sonra gemiye bağlı botların iplerinden birine tutundum. Yarı çıplaktım. Üzerimizde ne varsa sular aldı."